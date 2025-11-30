La pizzeria abruzzese Carpe Diem premiata tra le migliori catene al mondo mentre prepara due nuove aperture a Chieti e Francavilla al Mare
La pizzeria Carpe Diem "Diversamente Pizza", con sede anche a Chieti, entra ufficialmente tra le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo, secondo la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, stilata da 50 Top Pizza, la più importante guida mondiale dedicata al settore, creata e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
LA PIZZERIA abruzzese Carpe Diem (nata a Montesilvano) tra le migliori catene al mondo secondo 50 Top Pizza Leggi qui: https://cityne.ws/P4BWS - facebook.com Vai su Facebook
La pizzeria abruzzese Carpe Diem (nata a Montesilvano) tra le migliori catene al mondo secondo 50 Top Pizza - É la prima catena in Abruzzo a essere inserita nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, Carpe Diem porta valore e orgoglio al territorio con un nuovo riconoscimento internazionale: uno dei locali ... Lo riporta ilpescara.it
L’Aquila, la pizzeria Carpe Diem apre anche nel capoluogo - Dopo Montesilvano (PE), e Villa Raspa di Spoltore (PE), la pizzeria ha aperto nel centro storico aquilano. laquilablog.it scrive
Carpe Diem conquista tre premi alla Coppa del Mondo Pizza Gourmet di Arezzo - La pizza d'autore abruzzese conquista il palcoscenico nazionale delle competizioni gastronomiche. Scrive horecanews.it