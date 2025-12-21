Il consiglio comunale di Francavilla al Mare ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico privato (PPP) mediante project financing, a firma dell’assessore all’Ambiente Wiliams Marinelli e del consigliere comunale Antonio Iurescia, per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Rivoluzione green nell'illuminazione pubblica a Francavilla al Mare, via all'intervento da 1,6 milioni di euro

Leggi anche: Superenalotto, azzeccato un 5 da oltre 22mila euro in una tabaccheria di Francavilla al Mare

Leggi anche: Sarà Edison a gestire l'illuminazione pubblica, aggiudicato l'appalto da 52 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dal Caab parte la rivoluzione green: debutta il primo trattore a idrogeno della logistica italiana x.com

Lars Dyrholm, sfida alla Cina: «In Danimarca vi insegniamo i benefici dell'idrogeno verde». Viaggio nell’impianto di Esbjerg, fiore all’occhiello della rivoluzione green. L’impegno del Paese del Nord Europa: neutralità climatica entro il 2050 - facebook.com facebook