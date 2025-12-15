Al carcere delle Novate un’altra aggressione calci e pugni a un agente della polizia penitenziaria
Nuova aggressione all’interno del carcere delle Novate, con calci e pugni rivolti a un agente della polizia penitenziaria. L’Unione sindacati polizia penitenziaria ha diffuso la notizia, evidenziando l’episodio nel carcere di Piacenza attraverso un comunicato firmato dal segretario regionale Gennaro Narducci.
