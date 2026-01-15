Scalenghe accende i motori del Carnevale con la grande festa in piazza

Scalenghe si appresta a inaugurare il Carnevale 2026 con una festa in piazza. L’evento rappresenta un momento di incontro e di tradizione per la comunità, che si prepara ad accogliere questa occasione di convivialità e creatività. La rassegna si svolgerà nel centro del paese, offrendo un'opportunità di partecipazione e di confronto per residenti e visitatori.

Il conto alla rovescia è terminato. Scalenghe si prepara a dare ufficialmente il via al suo Carnevale 2026, trasformando il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto dove l'allegria e la creatività saranno le uniche protagoniste. L'appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato per sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 14:00, nella cornice di Piazza Comunale. Il momento più atteso della giornata sarà senza dubbio l'inaugurazione ufficiale del carro allegorico dei Desbela. Dopo mesi di lavoro intenso, bozzetti e saldature, il gruppo storico scalenghese svelerà finalmente la sua nuova creatura: un tripudio di colori e ingegneria che rappresenterà il borgo nelle sfilate di tutto il territorio piemontese.

