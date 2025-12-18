La seconda vita dei giocattoli | a Zoomarine riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot

A Zoomarine torna con entusiasmo la quarta edizione de “La seconda vita dei giocattoli”, un’iniziativa solidale dedicata al riciclo e alla condivisione. Il 20 e 21 dicembre 2025, due giorni di festa natalizia con Lucilla e Daisy Dot, portano magia e solidarietà, offrendo a tutti un’occasione speciale per vivere il Natale in modo sostenibile e avvolgente, anche per chi merita di sentire ancora la magia delle festività.

20 e 21 dicembre 2025 La festa più attesa dell’anno sta per arrivare e per tutti coloro che, purtroppo, non potranno vivere pienamente la magia del Natale come speravano, ecco che arriva la quarta edizione de “La seconda vita dei giocattoli”. L’iniziativa è stata lanciata dal parco Zoomarine, che attraverso i social ha invitato il suo pubblico a rimettere in circolo i giocattoli, rigorosamente in buono stato, che saranno raccolti dai volontari di varie associazioni e consegnati alla Caritas di Tor San Lorenzo. Per ogni gioco donato sarà concesso in cambio un incontro con i delfini. Il 20 e 21 dicembre 2025 si apre, quindi, al parco la Festa del Natale con tante attività e, soprattutto, con ingresso gratuito per i bambini fino a 16 anni. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: "La seconda vita dei giocattoli", Natale solidale a Zoomarine Leggi anche: Al via la "Campagna di Natale" del Centro Papa Giovanni XXIII: debutta lo shop online per il 'Torrone solidale" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La seconda vita dei giocattoli, Natale solidale a Zoomarine; Zoomarine, torna “La seconda vita dei giocattoli”: solidarietà, magia del Natale e spettacoli per tutta la famiglia; La seconda vita dei giocattoli Natale solidale a Zoomarine. “La seconda vita dei giocattoli” ritorna a Zoomarine - A Zoomarine riparte la campagna solidale del riciclo e al via 2 giorni di Festa del Natale con Lucilla e Daisy Dot ... parksmania.it

