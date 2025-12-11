Nuovo alieno in Italia dopo il granchio blu il ricercatore Tiralongo a Fanpageit | Si chiama Granchio rosso già trovati altri

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'invasione del granchio blu, in Italia è stato scoperto un nuovo alieno: il granchio rosso. Il ricercatore Francesco Tiralongo, intervistato da Fanpage.it, conferma la presenza di questa specie e segnala che non si tratta di un fenomeno isolato, poiché il Gonioinfradens giardi si è diffuso anche in altre aree.

Il Gonioinfradens giardi non è arrivato solo in Italia: il ricercatore Francesco Tiralongo a Fanpage.it conferma il ritrovamento di altri esemplari e svela il nome: “Granchio rosso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche: Sono io l’erede misterioso mio padre per me è un alieno | la storia del figlio segreto di dj Malcom rintracciato da Chi l’ha visto

Leggi anche: DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA AVATAR FUOCO E CENERE DI JAMES CAMERON

nuovo alieno italia dopoNuovo alieno in Italia dopo il granchio blu, il ricercatore Tiralongo a Fanpage.it: “Si chiama Granchio rosso, già trovati altri” - Il Gonioinfradens giardi non è arrivato solo in Italia: il ricercatore Francesco Tiralongo a Fanpage. Segnala fanpage.it

nuovo alieno italia dopoDopo quello blu c’è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo: “Sono parenti e può danneggiare la pesca” - Il ricercatore Francesco Tiralongo avverte: "Possibile rischio per ecosistemi e pesca" ... Secondo msn.com