Nuovo alieno in Italia dopo il granchio blu il ricercatore Tiralongo a Fanpageit | Si chiama Granchio rosso già trovati altri

Dopo l'invasione del granchio blu, in Italia è stato scoperto un nuovo alieno: il granchio rosso. Il ricercatore Francesco Tiralongo, intervistato da Fanpage.it, conferma la presenza di questa specie e segnala che non si tratta di un fenomeno isolato, poiché il Gonioinfradens giardi si è diffuso anche in altre aree.

Il Gonioinfradens giardi non è arrivato solo in Italia: il ricercatore Francesco Tiralongo a Fanpage.it conferma il ritrovamento di altri esemplari e svela il nome: “Granchio rosso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ogni giornata del Teatro della Meraviglia costruisce un nuovo percorso tra arte e scienza. Non perderti gli eventi della 9ª edizione del festival. Ecco gli appuntamenti di giovedì 11 dicembre: • Unitrento Open Mike - Mi sento un alieno | Le Garage, ore 18.00 • M - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Sono io l’erede misterioso mio padre per me è un alieno | la storia del figlio segreto di dj Malcom rintracciato da Chi l’ha visto

Leggi anche: DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA AVATAR FUOCO E CENERE DI JAMES CAMERON

Nuovo alieno in Italia dopo il granchio blu, il ricercatore Tiralongo a Fanpage.it: “Si chiama Granchio rosso, già trovati altri” - Il Gonioinfradens giardi non è arrivato solo in Italia: il ricercatore Francesco Tiralongo a Fanpage. Segnala fanpage.it

Dopo quello blu c’è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo: “Sono parenti e può danneggiare la pesca” - Il ricercatore Francesco Tiralongo avverte: "Possibile rischio per ecosistemi e pesca" ... Secondo msn.com