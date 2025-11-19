Lotta al granchio blu e difesa delle vongole dalla Regione in arrivo 1,5 milioni di euro

La Regione Emilia-Romagna è pronta a mettere a disposizione 1,5 milioni di euro di fondi regionali per il 2026 per sostenere il settore della pesca e dell’acquacoltura nel contrasto alla proliferazione del granchio blu e all’anossia delle vongole.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

