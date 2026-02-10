Gran Teatro in maschera Successo di Gambe di Merlo per i dieci anni del veglione

Il Carnevalpuccini ha spento dieci candeline al Gran Teatro con il suo tradizionale veglione. Domenica sera il foyer era pieno di gente che si divertiva tra maschere e musica. La festa ha dimostrato come questa festa rimanga un appuntamento atteso da molti, con un’atmosfera calda e vivace.

Dieci anni di Carnevalpuccini al Gran Teatro. Un traguardo festeggiato domenica con il foyer pieno di vita in fermento. Centinaia i bambini che hanno partecipato al veglione dei piccoli – coltivato con amore dal comitato rionale di Torre del Lago – condotto quest'anno da Simone Pardini e Roberta Biancolini con il piccolo Lorenzo Farfai nei panni in miniatura di Gambe di Merlo. Dopo il tradizionale momento dell'alzabandiera, la festa è entrata nel vivo con uno speciale ricordo al dj Andrea Paci: tra i primi a credere nella festa portando in riva al lago la sua musica e il suo entusiasmo. L'animazione fiabesca è stata curata dell'associazione " I Chicchi d'Uva ", con lo spettacolo dei burattini; mentre la biologa Giada Cordoni ha tenuto una lezione speciale dedicata ai mascheramenti degli animali.

