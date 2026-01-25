Devi chiudere quella bocca di m | a 14 anni in metrò col machete colpisce due passeggeri alle gambe Gli sguardi di sfida poi gli insulti | ecco cos’è successo sul treno

Nella serata di venerdì, sulla linea M2 a Milano, un episodio di violenza ha coinvolto un ragazzo di 14 anni, che ha colpito due passeggeri alle gambe con un machete. Dopo aver rivolto insulti e sfidato gli altri presenti, l’episodio ha attirato l’attenzione e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici. Di seguito i dettagli di quanto accaduto e le conseguenze.

Milano, 25 gennaio 2026 – "Chiudi questa bocca di m.". Venerdì sera, treno della linea M2 diretto a Cologno Nord. Alla fermata Cadorna salgono due diciannovenni, venuti su da Palermo per trascorrere il weekend con un coetaneo che studia in un'università milanese: stanno rientrando a Lambrate dopo aver cenato in un locale a due passi da piazza Duomo. Prima di prendere il treno, qualcuno attira la loro attenzione: "Io con un pennarello di colore argento – metterà a verbale uno di loro – scrivevo sulle porte poste sulla destra scendendo le scale. Mentre facevo queste scritte, mi guardavo intorno per vedere se c'era qualcuno che mi potesse vedere e alle mie spalle notavo un ragazzo giovanissimo, che noi non avevamo mai visto prima, che mi guardava fisso e intensamente".

