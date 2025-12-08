Ucraina Zelensky arriva a Downing Street accolto da Starmer
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arriva a Downing Street a Londra dove viene accolto dal primo ministro britannico Kier Starmer. Il leader di Kiev partecipa a un vertice al quale prenderanno parte anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron per fare il punto sulle trattative per un accordo di pace con la Russia, mediato dagi Stati Uniti. Martedì Zelensky incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alle 15 a Palazzo Chigi, a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
