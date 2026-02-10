GPS graduatorie 2026 | la laurea triennale che ha dato accesso alla magistrale non avrà punteggio aggiuntivo Pillole di Question Time

Durante il question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto chiarimenti sulla compilazione delle domande GPS. Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, ha spiegato che la laurea triennale, anche se ha dato accesso alla magistrale, non avrà punteggio aggiuntivo. Molti candidati avevano dubbi su questo punto, ora chiarito ufficialmente.

