GPS graduatorie 2026 | la laurea triennale che ha dato accesso alla magistrale non avrà punteggio aggiuntivo Pillole di Question Time
Durante il question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha chiesto chiarimenti sulla compilazione delle domande GPS. Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, ha spiegato che la laurea triennale, anche se ha dato accesso alla magistrale, non avrà punteggio aggiuntivo. Molti candidati avevano dubbi su questo punto, ora chiarito ufficialmente.
Nel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stato chiarito un aspetto ricorrente nella compilazione delle domande GPS. L’attenzione si è concentrata sulla valutazione dei titoli aggiuntivi rispetto al titolo di accesso, con particolare riferimento a laurea triennale e laurea magistrale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Chi ha avuto almeno 70 alla prova scritta del concorso PNRR3 ma non rientra tra gli ammessi all’orale, non avrà punteggio per le GPS. Pillole di Question Time
Chi ha ottenuto almeno 70 punti nella prova scritta del concorso PNRR3 ma non è ammesso alla fase orale non riceverà punteggio nelle GPS.
Master in corso e domanda GPS: non c’è riserva, si perde punteggio per il 2026/28 se non concluso alla scadenza. Pillole di Question Time
Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, completamento semplificato e tabelle titoli rivoluzionateScopri le novità delle Graduatorie GPS 2026 e come le modifiche impatteranno le nomine per il biennio 2026-2028. informazionescuola.it
Gps 2026/2028: quando presentare la domanda e come valutare il servizioScopri come valutare il servizio di insegnamento in vista delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 2026/2028. informazionescuola.it
