Chi ha avuto almeno 70 alla prova scritta del concorso PNRR3 ma non rientra tra gli ammessi all’orale non avrà punteggio per le GPS Pillole di Question Time

Chi ha ottenuto almeno 70 punti nella prova scritta del concorso PNRR3 ma non è ammesso alla fase orale non riceverà punteggio nelle GPS. Durante il question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, sono state discusse le modalità di riconoscimento dei punteggi nelle graduatorie in relazione alla partecipazione ai concorsi.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata posta una domanda importante sul riconoscimento dei punteggi nelle graduatorie GPS in relazione alla partecipazione ai concorsi. In particolare, si è discusso del valore della sola prova scritta in caso di mancato accesso all’orale. L'articolo . Orizzontescuola.it Non meritiamo di stare sotto e abbiamo avuto almeno tre palle gol contro la loro unica realizzata. Contro avversari abbordabili ci vuole però più spirito di iniziativa già dal primo minuto. - facebook.com facebook Come parlare della Luce se non si è avuto, almeno una volta l'esperienza del Buio? Zenone di Cizio ?? x.com

É LUNEDÌ..

Video É LUNEDÌ.. Video É LUNEDÌ..