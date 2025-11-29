Master in corso e domanda GPS | non c’è riserva si perde punteggio per il 2026 28 se non concluso alla scadenza Pillole di Question Time

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato un quesito rilevante per molti docenti che stanno completando percorsi di formazione post-universitaria. L’attenzione si è focalizzata sulla possibilità di dichiarare con riserva un master non ancora concluso al momento della presentazione della domanda per l’inserimento nelle GPS. L'articolo Master in corso e domanda GPS: non c’è riserva, si perde punteggio per il 202628 se non concluso alla scadenza. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it