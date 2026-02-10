Goretti Mitsubishi Italia | Pronti alla nuova sfida in Italia Il Giappone resta sinonimo di qualità e serietà

La Mitsubishi torna a farsi vedere in Italia. Il marchio giapponese riprende il mercato italiano con entusiasmo, dopo una lunga assenza. Goretti di Mitsubishi Italia annuncia che sono pronti a una nuova sfida, mettendo al centro la qualità e la serietà che da sempre caratterizzano il marchio giapponese. Il gruppo Koelliker, che ha importato e promosso Mitsubishi nel nostro paese, punta a rilanciare le proprie icone, come Pajero e Pajero Pinin, per riconquistare i clienti italiani.

Torna ufficialmente sul mercato italiano la giapponese Mitsubishi, marchio glorioso che il gruppo importatore milanese Koelliker ha fatto conoscere agli italiani, soprattutto attraverso le icone Pajero e Pajero Pinin. Chiuso definitivamente il lungo capitolo Koelliker, a importare i modelli giapponesi provvede ora Bassadone Automotive con sede a Gibilterra. Da qui la nascita di Bassadone Auto Italia che ha l'obiettivo di rilanciare Mitsubishi sul mercato, consolidare la rete di vendita, curare la soddisfazione del cliente e implementare le strategie di crescita. Al vertice della nuova Mitsubishi Motors Italia c'è un manager di esperienza internazionale nel settore: Federico Goretti.

