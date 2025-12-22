Per Natale oltre sei milioni pronti a viaggiare 83% resta in Italia

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno oltre sei milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Natale, confermando la voglia di spostarsi nonostante il contesto economico ancora incerto. L’83% dei viaggiatori resterà in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine alla propria regione di residenza, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione sceglierà invece di fare viaggi in capitali europee o in un paese extra europeo. Nel 60% dei casi sarà comunque una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

