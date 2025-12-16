Girava in tondo poi l’esplosione Aereo si schianta al suolo | almeno dieci vittime ci sono bambini

Un aereo privato si è schiantato al suolo, provocando almeno dieci vittime, tra cui tre bambini. L'incidente ha suscitato grande attenzione e cordoglio, mentre le cause dell'esplosione e del crash sono ancora in fase di accertamento. La tragedia ha colpito la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli privati.

Sale a dieci il bilancio delle vittime nello schianto di un jet privato: tra i morti ci sarebbero anche tre bambini. La tragedia è avvenuta lunedì 15 dicembre vicino ad un aeroporto. L’aereo era decollato da qualche ora poi, improvvisamente, qualcosa è andato storto: il pilota avrebbe segnalato un’emergenza e cercato di atterrare su un terreno sportivo. La manovra sarebbe stata tentata su un campo da calcio, ma il velivolo ha urtato il tetto metallico di un’attività vicina e si è schiantato contro un magazzino. Il deposito, secondo quanto riferito dalle autorità, conteneva materiali altamente infiammabili, tra cui serbatoi e bombole di gas: da lì l’ esplosione e l’ incendio, con fiamme altissime e fumo nero visibile a distanza. Caffeinamagazine.it

