goggia e della mea puntano al podio nella combinata shiffrin e johnson le favorite

Questa mattina si svolge la gara di combinata a squadre femminile di sci alpino. Goggia e Della Mea cercano di conquistare il podio, mentre Shiffrin e Johnson sono le favorite per la vittoria. Le atlete si sfidano su piste impegnative, in una gara che potrebbe riservare sorprese e grandi emozioni.

Le competizioni di sci alpino rappresentano uno dei momenti più attesi di ogni manifestazione sportiva, e la prova a squadre femminile si distingue per l'alto livello di competizione e per la carica emotiva che suscita. Dopo una giornata priva di medaglie per l'Italia, le speranze sono rivolte a questa gara decisiva, in cui molte atlete hanno la possibilità di conquistare un posto nel medagliere. La sfida si svolge tra eserciti di grandi campionesse e rappresenta un'occasione imperdibile per le squadre di dimostrare tenacia e talento. Nel quadro delle formazioni in gara, si distingue una squadra in particolare per il suo livello di competitività, quella degli Stati Uniti.

Le pagelle del slalom femminile a Flachau 2026 evidenziano la vittoria di Mikaela Shiffrin, che si riprende dalla sconfitta precedente, mentre Rast conclude senza podio e Della Mea si distingue per una buona rimonta.

Stasera a Flachau si svolge lo slalom notturno di sci alpino, con Mikaela Shiffrin e Camille Rast tra le favorite.

