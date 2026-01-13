Sci alpino Shiffrin e Rast al duello nella notturna di Flachau L’Italia spera in Della Mea e osserva D’Antonio

Stasera a Flachau si svolge lo slalom notturno di sci alpino, con Mikaela Shiffrin e Camille Rast tra le favorite. L’evento vede anche la presenza di Della Mea e D’Antonio, che rappresentano l’Italia in questa competizione. Un’occasione di confronto tra atlete di alto livello, in un contesto che combina spettacolo e tecnica, sotto le luci di una delle gare più attese della stagione.

Si accendono i riflettori nuovamente sul duello spettacolare tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast. L’americana e la svizzera sono sicuramente le più attese nello slalom in notturna di questa sera a Flachau. Nelle ultime due gare tra i rapid gates si sono divise la posta, con il successo di Shiffrin a Semmering in rimonta e con Rast che ha risposto a Kranjska Gora, mettendo fine all’imbattibilità stagionale in slalom della statunitense. Inoltre proprio a Flachau sono state le ultime due vincitrici, con il successo dell’americana nel 2024 e dell’elvetica l’anno scorso. Shiffrin e Rast da una parte e dall’altra il resto del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

