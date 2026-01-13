Sci alpino Shiffrin e Rast al duello nella notturna di Flachau L’Italia spera in Della Mea e osserva D’Antonio
Stasera a Flachau si svolge lo slalom notturno di sci alpino, con Mikaela Shiffrin e Camille Rast tra le favorite. L’evento vede anche la presenza di Della Mea e D’Antonio, che rappresentano l’Italia in questa competizione. Un’occasione di confronto tra atlete di alto livello, in un contesto che combina spettacolo e tecnica, sotto le luci di una delle gare più attese della stagione.
Si accendono i riflettori nuovamente sul duello spettacolare tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast. L’americana e la svizzera sono sicuramente le più attese nello slalom in notturna di questa sera a Flachau. Nelle ultime due gare tra i rapid gates si sono divise la posta, con il successo di Shiffrin a Semmering in rimonta e con Rast che ha risposto a Kranjska Gora, mettendo fine all’imbattibilità stagionale in slalom della statunitense. Inoltre proprio a Flachau sono state le ultime due vincitrici, con il successo dell’americana nel 2024 e dell’elvetica l’anno scorso. Shiffrin e Rast da una parte e dall’altra il resto del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: duello stellare tra Shiffrin e Rast, Della Mea ci prova
Leggi anche: Sci alpino, Shiffrin cerca la nona vittoria a Levi. Ljutic e Rast prime rivali, l’Italia si aggrappa a Della Mea
Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Capolavoro Rast, interrotta la striscia di Shiffrin in slalom! L'Italia c'è: Della Mea-Peterlini in top-10 e cinque azzurre a punti; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; L’unica che ha battuto Mikaela Shiffrin nello slalom speciale.
Sci alpino, Shiffrin e Rast al duello nella notturna di Flachau. L’Italia spera in Della Mea e osserva D’Antonio - Si accendono i riflettori nuovamente sul duello spettacolare tra Mikaela Shiffrin e Camille Rast. oasport.it
Della Mea cresce ancora ed è 6/a a Kranjska Gora. Rast batte Shiffrin, molto bene anche Peterlini, 10/a e Valleriani, 18a 04 gennaio 2026 Sci Alpino Camille Rast e Mikaela Shiffrin regalano spettacolo e con una sfida da leggenda esaltano lo slalom di Kranjs - facebook.com facebook
Una convincente Sofia GOGGIA si è imposta per la quarta volta sulle nevi di Val d’Isere garantendo all’ITALIA il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino. La trentatreenne bergamasca, archiviata la delusione per l’incidente di percor x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.