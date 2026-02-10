Gmail perdi l’account se non agisci subito | la mossa di Google che fa infuriare milioni di utenti

Se hai un indirizzo Gmail, devi fare attenzione. Google ha inviato una notifica ai milioni di utenti avvisando che, se non agiscono subito, rischiano di perdere l’accesso alla loro casella di posta. La scadenza si avvicina e molti si trovano improvvisamente con il fiato sul collo.

Chi ha una casella di posta elettronica Gmail deve prestare la massima attenzione, c’è il rischio concreto di perdere l’account se non ci si muove in maniera tempestiva. Avere almeno una casella di posta elettronica è ormai diventato indispensabile, sia per motivi di lavoro, sia personali, anzi in quest’ultimo caso può servirci per mantenere i contatti con le persone a noi più care, ma anche per gestire le utenze di casa e il conto corrente. Ognuno di noi può scegliere il tipo di operatore che preferisce, ma non ci sono grandi dubbi nel definire Gmail quello più utilizzato, non solo per la sua facilità d’uso, ma anche perché è possibile sincronizzarlo con lo smartphone se abbiamo un dispositivo Android. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Google ha recentemente emesso un avviso ai clienti Gmail, evidenziando l’importanza di verificare e aggiornare le impostazioni di sicurezza del proprio account.

Oltre 149 milioni di account di Gmail e Facebook sono stati trovati hackerati e lasciati in bella vista su internet.

