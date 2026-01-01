Gmail Google lancia l’allarme | il tuo account è a rischio se non cambi subito l’indirizzo email

Google ha recentemente emesso un avviso ai clienti Gmail, evidenziando l’importanza di verificare e aggiornare le impostazioni di sicurezza del proprio account. L’azienda raccomanda di cambiare immediatamente l’indirizzo email e adottare misure preventive per proteggere i dati personali. È fondamentale seguire le indicazioni fornite per evitare possibili rischi e mantenere la sicurezza delle proprie informazioni online.

Google ha lanciato un allarme urgente rivolto agli utenti di Gmail, invitandoli a considerare con attenzione la sicurezza della propria email. L'azienda ha segnalato un aumento esponenziale degli attacchi informatici di tipo phishing, alimentati dalle nuove potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale (AI). Questi sviluppi rappresentano una minaccia concreta per oltre 2,5 milioni di profili, nonostante gli sforzi di Big G per bloccare più del 99,9% delle truffe con malware recentemente diffuse. L'ultima ondata di attacchi informatici sfrutta proprio le capacità dell' intelligenza artificiale per creare truffe sempre più sofisticate e difficili da rilevare.

