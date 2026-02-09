Glovo sotto controllo giudiziario con l’accusa di caporalato | Rider pagati 2,5 euro a consegna

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società Foodinho, ramo italiano di Glovo, con l’accusa di caporalato. Secondo le indagini, circa 40mila rider in Italia sarebbero stati pagati appena 2,5 euro a consegna. L’azienda rischia di essere coinvolta in un procedimento che mette in discussione le condizioni di lavoro dei fattorini, molti dei quali avrebbero lavorato in condizioni irregolari. Si tratta di un’azione immediata della procura, che punta a fare chiarezza su un sistema che potrebbe aver sfruttato i rider.

L’ipotesi di reato è quella di caporalato e riguarda circa 40mila rider impiegati in Italia. La procura di Milano ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, società milanese di delivery food della spagnola Glovo. Ora il provvedimento dovrà essere esaminato da un gip, ma intanto la richiesta nei confronti dell’amministratore giudiziario nominato è quella di procedere con la regolarizzazione dei lavoratori. L’obiettivo è evitare che si ripetano situazioni di sfruttamento, come quelle testimoniate dalle paghe da 2,5 euro a consegna, cifre ritenute “sotto la soglia di povertà” oltre che in violazione tanto dei contratti collettivi quanto della Costituzione, non garantendo una “esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il giudice ha aperto un'inchiesta su Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio, per sospette pratiche di caporalato.

Le forze dell'ordine hanno messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo, in un'operazione che coinvolge anche il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari.

