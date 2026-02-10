Glovo commissariata | Rider sfruttati

La situazione dei rider di Glovo in Italia è sotto i riflettori. Circa 40mila lavoratori vengono pagati appena 2,5 euro per consegna e vivono sotto stretta sorveglianza. Molti denunciano di essere sfruttati, controllati e puniti se non rispettano le regole. La compagnia è stata commissariata, e ora si attende una svolta per le condizioni di chi lavora in questo settore.

Pagati 2,5 euro a consegna, sfruttati, tenuti sotto controllo e puniti: in queste condizioni lavorano i circa 40mila rider impiegati in Italia da Glovo. Sono le accuse della Procura di Milano, che ieri ha disposto d'urgenza il controllo giudiziario per Foodinho srl, la società di food delivery del colosso spagnolo Glovo con sede legale a Milano. L'ipotesi di reato è quella di caporalato. Spiega l'accusa che le paghe sono «sotto la soglia di povertà», in violazione dei contratti collettivi ma anche della Costituzione, perché non garantiscono una «esistenza libera e dignitosa». C'è inoltre un «monitoraggio continuo» attraverso una «app», con «poche pause» e turni di lavoro, in qualsiasi condizione climatica, fino a 12 ore al giorno.

