Consulenza legale agli enti locali È l’ufficio di avvocatura civica
Una struttura, già operativa dal 1° ottobre, che svolge funzioni di patrocinio e consulenza legale e supporto specialistico agli enti locali in ambito di diritto amministrativo, civile e nella gestione del contenzioso. È con queste finalità che alcuni mesi fa è nato l'Ufficio unico di avvocatura civica, la cui presentazione ha avuto luogo a Palazzo Balì. Si tratta del primo Ufficio Unico di Avvocatura Civica attivato in Toscana con la Provincia come ente capofila, nonché uno dei pochi a livello nazionale. Il progetto risponde alle esigenze manifestate dagli enti locali, che da tempo segnalavano la necessità di una consulenza legale qualificata a supporto dei procedimenti amministrativi, utile a prevenire l'insorgere di contenziosi, e di patrocinio nelle cause.
Consulenza legale agli enti locali. È l’ufficio di avvocatura civica - Il progetto dà supporto ai procedimenti amministrativi e previene l’insorgere di contenziosi. lanazione.it
