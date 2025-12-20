Consulenza legale agli enti locali È l’ufficio di avvocatura civica

Una struttura, già operativa dal 1° ottobre, che svolge funzioni di patrocinio e consulenza legale e supporto specialistico agli enti locali in ambito di diritto amministrativo, civile e nella gestione del contenzioso. È con queste finalità che alcuni mesi fa è nato l’Ufficio unico di avvocatura civica, la cui presentazione ha avuto luogo a Palazzo Balì. Si tratta del primo Ufficio Unico di Avvocatura Civica attivato in Toscana con la Provincia come ente capofila, nonché uno dei pochi a livello nazionale. Il progetto risponde alle esigenze manifestate dagli enti locali, che da tempo segnalavano la necessità di una consulenza legale qualificata a supporto dei procedimenti amministrativi, utile a prevenire l’insorgere di contenziosi, e di patrocinio nelle cause. 🔗 Leggi su Lanazione.it

