Un neonato di soli due mesi è morto improvvisamente, lasciando i genitori sotto shock. La madre è stata interrogata dalla polizia dopo essere stata trovata nel suo appartamento, e le prime indagini puntano a un possibile coinvolgimento. La piccola cullata nella culla non si è più risvegliata, e ora si cerca di capire cosa sia accaduto realmente. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sconvolta dall’accaduto.

Il silenzio di una culla che smette improvvisamente di cullare i sogni di un neonato è quanto di più innaturale si possa immaginare. In quella stanza, dove avrebbero dovuto risuonare solo i respiri regolari di una vita appena sbocciata, si è invece consumato un dramma che supera i confini della comprensione umana. Una madre, la figura che per istinto e natura rappresenta il porto sicuro e la protezione assoluta, è diventata l’origine di un destino fatale per la sua creatura di soli sessanta giorni. Non c’è stata una malattia improvvisa, né un incidente domestico dettato dalla distrazione, ma un gesto consapevole e terribile che ha trasformato lo strumento del nutrimento, il biberon, in un veicolo di morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa gli ha fatto la mamma”. Muore a soli 2 mesi, la scoperta shock sulla donna: orrore

Approfondimenti su Cosa gli ha fatto la mamma

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cosa gli ha fatto la mamma

Argomenti discussi: Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Scorza: Le cose che ho fatto e che ho imparato da Garante; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori.

Da Corvetto al bosco di Rogoredo, cosa ha fatto il poliziotto prima di sparare al 28enne: la ricostruzioneFanpage.it ha visionato il verbale dell’interrogatorio del poliziotto, ricostruendo i suoi spostamenti e la dinamica della sparatoria che ha portato ... fanpage.it

Askatasuna, il poliziotto che ha salvato il collega: «Gli ho fatto scudo col mio corpo»In ospedale, alle Molinette, hanno condiviso la stessa camera. È stato un continuo viavai di visite istituzionali, chiamate di amici e parenti. Durante gli scontri a Torino nel ... ilmessaggero.it

Certi giorni un solo bambino vale per tre! Tagga quella mamma che sa esattamente di cosa parlo facebook