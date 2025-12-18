Uso ed effetti dannosi degli stupefacenti la Polizia di Stato incontra gli studenti nell' ambito del progetto Informare

Il 17 dicembre, l’Istituto Tecnico Economico Michelangelo di Rimini ha ospitato un incontro con la Polizia di Stato nell’ambito del progetto

Nella giornata del 17 dicembre si è tenuto un incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Michelangelo di Rimini per affrontare il tema degli stupefacenti, uso ed effetti dannosi. La giornata è stata organizzata nell’ambito dell’Accordo Icarus, a seguito di una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

