gli aumenti del 2026 dal gasolio alle sigarette passando per assicurazioni e affitti

Con l’entrata in vigore della Manovra 2026, si prevedono variazioni nei costi di diversi settori, dal gasolio alle sigarette, passando per assicurazioni e affitti. Questi aumenti influiranno sulle spese quotidiane delle famiglie, richiedendo una maggiore attenzione alla gestione del budget. È importante conoscere le modifiche previste per pianificare al meglio le proprie finanze nel nuovo anno.

Con l’entrata in vigore della Manovra 2026, il nuovo anno si apre con una serie di aumenti che incidono in modo diretto e indiretto sulle spese quotidiane delle famiglie. Non si tratta solo di interventi fiscali o di tecnicismi di bilancio, ma di rincari che toccano mobilità, consumi e servizi. Dal 1° gennaio 2026 il costo della vita subisce una pressione crescente, legata soprattutto al riallineamento delle accise sui carburanti e al nuovo calendario di aumenti programmati sul tabacco, con effetti che si propagano lungo tutta la filiera economica. Di contro arriva la rottamazione quinquies delle cartelle e la prima casa sarà esclusa dal calcolo dell’Isee, ma solo con valore catastale fino a 91. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

