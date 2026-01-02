Autostrade e carburante viaggiare in Piemonte nel 2026 costerà di più | accise e pedaggi tutti gli aumenti
A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali e i costi del carburante in Piemonte subiranno aumenti. Le accise e i pedaggi sono stati rivisti, influenzando i costi di viaggio per residenti e visitatori. Questo cambiamento si inserisce nel quadro delle nuove politiche tariffarie e fiscali per il settore dei trasporti, con impatti concreti sui costi di spostamento nella regione.
Anno nuovo, tariffe nuove e al rialzo. Dal primo gennaio 2026 viaggiare in autostrada costerà di più anche per i torinesi. Dichiarato “incostituzionale” il blocco degli aumenti dai giudici della Corte costituzionale, nell'ottobre scorso, i pedaggi autostradali nel 2026 costeranno in media circa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Un 2026 salato per gli automobilisti: da oggi aumenti in autostrada e diesel più caro.
