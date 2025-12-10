Giustizia Digitale | servizi più rapidi e accessibili grazie a due nuovi protocolli d’intesa

Oggi in Municipio sono stati presentati due nuovi protocolli d’intesa volti a potenziare la Giustizia Digitale, migliorando l’accessibilità e la rapidità dei servizi. Questi accordi mirano a semplificare i flussi documentali tra enti locali e uffici giudiziari, favorendo una digitalizzazione più efficace e una maggiore efficienza nel settore giudiziario.

Sono stati presentati oggi, in Municipio, due protocolli d'intesa finalizzati a promuovere una più ampia diffusione dei servizi digitali e a semplificare i flussi documentali tra enti locali e uffici giudiziari. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente dei.

