Glasner annuncia | Mateta fuori per alcune settimane Decisione presa sull’operazione

Il tecnico Glasner ha annunciato che Mateta resterà fuori per alcune settimane. La decisione è arrivata dopo aver valutato l’infortunio al ginocchio e la possibilità di un’operazione chirurgica. I tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’intervento, ma per ora il giocatore dovrà stare lontano dal campo.

Il calciomercato invernale è terminato da poco più di una settimana. Il Milan ha completato diverse operazioni specialmente per quanto riguarda il futuro del club. Per la prima squadra, invece, la dirigenza rossonera ha portato a Milanello Fullkrug, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Durante l'ultimo giorno di calciomercato è saltata l'operazione con il Crystal Palace per Mateta. Questo per problemi al ginocchio trovati durante le visite mediche fatte dallo staff del Milan. LEGGI ANCHE: Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha chiarito la posizione di Mateta Juve, smentendo voci di offerte e richieste di cessione.

Il tecnico di Crystal Palace Glasner ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione.

