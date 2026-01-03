Europa e territori Danilo Della Valle ad Avellino | dialogo tra istituzioni e associazioni

Il 8 gennaio ad Avellino si svolgerà un incontro tra istituzioni e associazioni sul tema Europa e territori. L'appuntamento, previsto alle ore 17 presso il Circolo della Stampa, offrirà un’occasione di confronto su temi strategici legati allo sviluppo locale e alla collaborazione tra enti pubblici e realtà associative. L’evento rappresenta un momento di dialogo e approfondimento sulle sfide e opportunità che interessano la regione.

Si terrà giovedì 8 gennaio, alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in corso Vittorio Emanuele II n. 6, l'incontro pubblico dal titolo "Europa e territori – Incontro di ascolto e confronto". L'iniziativa è promossa nell'ambito delle attività del Movimento 5 Stelle

