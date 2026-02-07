Un altro modo è possibile | ad Avellino riflessione sulla Giustizia Riparativa
Martedì mattina ad Avellino si tiene un incontro pubblico sulla Giustizia Riparativa. L’evento si svolge alle 10.45 nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico, promosso dall’Associazione “Il Lampione della Cantonata”. Partecipano rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e educativo per discutere di un modo diverso di affrontare la giustizia.
Martedì 10022026, alle ore 10.45, presso la Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico, si terrà l’incontro pubblico “UN ALTRO MODO E’ POSSIBILE”, promosso dall’Associazione “Il Lampione della Cantonata”, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti che ti servono: delibere, integrazione regolamento d’istituto, modello convenzione e molto altro
Le scuole stanno aggiornando i loro regolamenti per includere strumenti di giustizia riparativa.
Referendum sulla giustizia, ad Avellino prende forma il fronte del NO
Ad Avellino si è formato il “Comitato per il NO”, un gruppo locale che si oppone alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dal Parlamento.
Attivati 36 Centri per la Giustizia Riparativa in Italia. Conferenza l’11 febbraio al ministero. Nordio: «Rivoluzione copernicana». facebook
New Podcast! "Le prospettive della giustizia riparativa" on @spreaker #claudimazzucato #giustizia #riparativa #unicatt x.com
