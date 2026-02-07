Un altro modo è possibile | ad Avellino riflessione sulla Giustizia Riparativa

Martedì mattina ad Avellino si tiene un incontro pubblico sulla Giustizia Riparativa. L’evento si svolge alle 10.45 nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico, promosso dall’Associazione “Il Lampione della Cantonata”. Partecipano rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico e educativo per discutere di un modo diverso di affrontare la giustizia.

Martedì 10022026, alle ore 10.45, presso la Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico, si terrà l'incontro pubblico "UN ALTRO MODO E' POSSIBILE", promosso dall'Associazione "Il Lampione della Cantonata", con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo.

Le scuole stanno aggiornando i loro regolamenti per includere strumenti di giustizia riparativa.

Ad Avellino si è formato il “Comitato per il NO”, un gruppo locale che si oppone alla riforma costituzionale sulla giustizia approvata dal Parlamento.

