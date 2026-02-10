Giulio Corso l' intervista all’attore in scena a teatro con ‘A qualcuno piace caldo’ | In costante divenire

L’attore palermitano Giulio Corso si apre in un’intervista sincera, mentre è in scena con ‘A qualcuno piace caldo’. Racconta di come cambia, di come si può essere fragili e forti allo stesso tempo. Per lui, il teatro è più di una professione: è uno specchio fedele di sé stesso, un luogo di trasformazione continua. Corso parla con onestà di sé e del suo mestiere, tra identità che si evolvono e momenti di vulnerabilità.

Ci sono interviste che seguono una scaletta e ci sono conversazioni che, quasi per caso, diventano qualcosa di più. Quella con Giulio Corso, in esclusiva per Virgilio Notizie, appartiene alla seconda categoria. Attore teatrale, televisivo e cinematografico, oggi protagonista della versione italiana di A qualcuno piace caldo, al Teatro Greco di Roma dal 13 al 22 febbraio, Giulio Corso non cerca riflettori, ma verità. Il palco non è un piedistallo: è un luogo in cui mettersi in gioco, in discussione, in ascolto. Nello spettacolo, interpreta un uomo che si traveste per salvarsi la vita e finisce per scoprire chi è davvero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Arriva in teatro un classico della commedia cinematografica: A qualcuno piace caldo.

