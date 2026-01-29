Bari accusa | omicidio nei pressi dello stadio un arresto Carabinieri

I carabinieri di Bari hanno arrestato un uomo accusato di aver ucciso un’altra persona nei pressi dello stadio. L’arresto arriva dopo un’ordinanza del Gip, richiesta dalla Dda di Bari, che ha trovato gravi indizi contro il sospettato. L’indagato è accusato di omicidio in concorso, aggravato da motivi abietti e dalla volontà di compiere una rapina a mano armata.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di uno indagato, accusato di omicidio in concorso, aggravato dai motivi abietti, dalle condizioni di minorata difesa e dal fine di eseguire una rapina a mano armata. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e sviluppate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari per mezzo di intercettazioni, servizi mirati di osservazione e accertamenti scientifici, nonché supportate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato, peraltro pregiudicato per delitti contro la persona, e di ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio di un 40enne originario di Brindisi.

