Giugliano rapina al distributore di via Oasi | armati di pistola portano via 500 euro

Nel pomeriggio dell’Epifania, quattro uomini a bordo di una Fiat 500 hanno commesso una rapina armata al distributore Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore a Giugliano, portando via circa 500 euro. L’episodio si è verificato alle 18:30, quando i malviventi si sono introdotti nel piazzale, minacciando il personale con una pistola. Indagini sono in corso per identificare gli autori.

Sono le 18 e 30 del giorno dell'Epifania quando quattro uomini, a bordo di una Fiat 500, entrano nel piazzale del distributore di carburante Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore.

