La lunga marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2026-2027 di softball è ufficialmente iniziata. La federazione internazionale ha infatti reso noti i gironi della prima fase del torneo iridato, ai quali prenderà parte anche l’Italia. Le azzurre, campioni d’Europa in carica, saranno di scena a Praga dal 16 al 20 giugno 2026: sui diamanti della capitale della Cechia, le ragazze di Craig Montvidas andranno a caccia delle vittorie che serviranno poi per accedere allo step finale dei Mondiali, in programma al Talobilla Park di Redcliffe (Brisbane, Australia) dal 5 all’11 aprile 2027. Italia inserita nel Gruppo A, con le stesse padrone di casa della Cechia e: Canada, Cina Taipei, Australia, Repubblica Ceca, e Cuba. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, il girone dell’Italia per la prima fase dei Mondiali 2026-2027: svelate le avversarie delle azzurre