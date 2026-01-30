Giovanili Invicta l’Under 19 concede il bis Secondo titolo ’territoriale’

L’Invicta Under 19 torna a vincere il titolo territoriale. Dopo aver conquistato il primo trofeo, la squadra allenata da Fabrizio Rolando ed Enrico Ferrari ha messo in fila un altro successo, confermando il suo stato di forma e la crescita del settore giovanile. La partita decisiva si è conclusa con una vittoria netta, e i giovani della Invicta si preparano ora a nuove sfide.

La squadra under 19 dell' Invicta allenata dai tecnici Fabrizio Rolando ed Enrico Ferrari festeggia il titolo della classe regina maschile per il secondo anno consecutivo. La vittoria del titolo territoriale arriva con due giornate di anticipo grazie alla vittoria di Migliarino su Calci, diretta inseguitrice. Ancora in ballo il secondo posto. Ago della bilancia sempre Migliarino che se batterà anche i Lupi di Santa Croce consegnerà il pass regionale a Calci. All'Invicta è andato invece il primo titolo stagionale. Ultima gara da giocare per l'Invicta con Calci mercoledì 4 febbraio a Marina, con i maremmani che avranno di nuovo a disposizione Bonelli ma non Puccinelli, ancora alle prese con problemi fisici.

