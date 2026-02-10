Giorno del Ricordo Meloni | Pagina dolorosa vittima per decenni di imperdonabile congiura del silenzio

La premier Giorgia Meloni ricorda il Giorno del Ricordo, celebrato oggi. In un post su X, Meloni parla delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, definendoli pagine dolorose e vittime di decenni di silenzio. La commemorazione si svolge alla Camera, con il presidente Sergio Mattarella presente.

La premier Giorgia Meloni con un post su X parla del Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, che si celebra oggi, 10 febbraio, anche con una commemorazione in programma alla Camera alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Oggi – scrive Meloni – si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza”. Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

