La premier Giorgia Meloni ricorda il Giorno del Ricordo, celebrato oggi. In un post su X, Meloni parla delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, definendoli pagine dolorose e vittime di decenni di silenzio. La commemorazione si svolge alla Camera, con il presidente Sergio Mattarella presente.

La premier Giorgia Meloni con un post su X parla del Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, che si celebra oggi, 10 febbraio, anche con una commemorazione in programma alla Camera alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Oggi – scrive Meloni – si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza”. Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno del Ricordo, Meloni: “Pagina dolorosa vittima per decenni di imperdonabile congiura del silenzio”

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea.

La giornata del Ricordo si apre a Siena con una fiaccolata silenziosa, organizzata dal Comitato 10 Febbraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Foibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla Camera; Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani.

Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniNell’Aula di Montecitorio la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura ... ansa.it

Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e TajaniDiretta su Rai1. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it

Oggi è il Giorno del Ricordo, e il nostro pensiero va alle vittime delle foibe. Il nostro ricordo è dedicato a Norma Cossetto, simbolo di dignità, coraggio e amore per la propria terra. Norma nacque a Santa Domenica di Visinada, nei pressi di Pola. Era una giova facebook