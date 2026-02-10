Giornata del ricordo a Marina si commemorano le vittime delle Foibe | Una delle pagine più dolorose del Novecento

Questa mattina a Marina di Ravenna si sono svolte le celebrazioni ufficiali per la Giornata del Ricordo. Le autorità civili e militari hanno partecipato insieme ai cittadini per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La piazza era piena di persone, che hanno ascoltato i discorsi e deposto fiori in segno di rispetto. È stata una giornata di memoria per una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.

Si sono svolte oggi a Marina di Ravenna le celebrazioni ufficiali della Giornata del Ricordo, dedicate alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata, alla presenza delle autorità civili e militari e di una numerosa partecipazione cittadina. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto, il.

