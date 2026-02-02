Giorno del Ricordo in città cinema e concerti per non dimenticare le vittime delle foibe

A Forlì, il 10 febbraio si ricorda il Giorno del Ricordo con cinema e concerti organizzati dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. La città apre le porte alle scuole e al pubblico per non dimenticare le vittime delle foibe, con eventi che vogliono mantenere vivo il ricordo di quei momenti drammatici.

Nel salone comunale di Forlì, alle 20.30, Giorgio Sangiorgi, storico del cinema, tiene un incontro dedicato ad approfondire la filmografia italiana sulle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Sangiorgi è stato docente di italiano e storia ed è coordinatore e docente del corso Cinema e Storia promosso dalla Casa Matha di Ravenna. A seguire, alle 21, si passa invece all'esibizione del Coro Città di Forlì con un percorso storico in musica dedicato all'Istria e alla Dalmazia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

