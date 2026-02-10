Giorno del Ricordo Roccella | Non dimentichiamo le donne che hanno pagato in più

La ministra Eugenia Maria Roccella ha visitato la mostra sugli esuli fiumani, dalmati e istriani al Museo Vittoriano di Roma. Nel giorno dedicato alla memoria, Roccella ha ricordato il ruolo delle donne che hanno pagato un prezzo più alto durante quegli eventi. La visita si inserisce in un contesto di commemorazione e riflessione sulla storia italiana e le sue vittime.

La ministra per le Pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella nel Giorno del Ricordo ha visitato la mostra degli esuli fiumani, dalmata e istriani, allestita al Museo Vittoriano di Roma. "Una visita doverosa e molto toccante. La mostra racconta una storia che purtroppo è stata accantonata per tanto tempo e credo che ancora oggi i ragazzi nelle scuole non la conoscano sufficientemente", ha detto la ministra. "Il Giorno del Ricordo serve a ricordarci cosa vuol dire davvero essere fratelli ed essere italiani. Ma ricordiamo anche quanto le donne, soprattutto, hanno pagato in più. La storia di Norma Cosetto è quella più raccontata ma ce ne sono state tante altre.

