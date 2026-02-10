Giorno del Ricordo per la sinistra valorizzare l’identità italiana è inopportuno

Questa sera a Torino si svolge una fiaccolata organizzata dal Comitato 10 Febbraio nella Circoscrizione 5, ma il patrocinio concesso dal Consiglio regionale del Piemonte ha scatenato le polemiche. La sinistra critica la scelta, ritenendola inopportuna in un giorno così simbolico. La questione ha diviso le opinioni e acceso il dibattito politico sulla gestione di eventi legati alla memoria storica italiana.

È polemica a Torino per il patrocinio concesso dal Consiglio regionale del Piemonte alla fiaccolata organizzata nella Circoscrizione 5 dal Comitato 10 Febbraio, in programma questa sera alle 21 con partenza da corso Cincinnato. All'iniziativa partecipano l'Associazione nazionale volontari di guerra, l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia e l'Associazione Ardea. A contestare la scelta è la consigliera Alice Ravinale (Avs), che parla di un evento "privo della partecipazione delle associazioni degli esuli" e promosso da soggetti che rivendicano la "valorizzazione dell'identità italiana", richiamando le parole degli organizzatori sulla violenza subita sotto il regime comunista titino.

