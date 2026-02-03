La Stella del Mare scrive ai cittadini | Custodire e valorizzare l’identità storica di Nettuno

Questa mattina, l’associazione La Stella del Mare ha inviato un messaggio ai cittadini di Nettuno. Spiega di essere nata per proteggere e promuovere la storia della città, usando la cultura come strumento per rafforzare il senso di appartenenza. L’obiettivo è coinvolgere più persone e mantenere vivo il patrimonio locale.

Nettuno, 3 febbraio 2026 – “L’associazione La Stella del Mare nasce e opera con un solo obiettivo: custodire e valorizzare l’identità storica di Nettuno, mettendo la cultura al servizio della comunità”.È quanto si legge in una lettera dell’Associazione La Stella del Mare, firmata dalla sua presidente Eugenia Rossi ed indirizzata ai nettunensi, diffusa per ribadire con chiarezza la propria identità, la storia e le modalità operative dell’impegno portato avanti sul territorio. “In un tempo in cui il dibattito pubblico rischia talvolta di scivolare nella semplificazione o nella polemica o, peggio, nella strumentalizzazione, abbiamo ritenuto doveroso ribadire con chiarezza chi siamo, da dove veniamo e come operiamo ”, si legge ancora.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

