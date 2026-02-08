Giorno del Ricordo la Regione | Pagina dolorosa della Storia

La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea. In una nota ufficiale, si sottolinea come le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata abbiano segnato profondamente la vita di molte persone e continuino a rappresentare un tema da non dimenticare. La memoria di quegli eventi resta viva nelle istituzioni e tra i cittadini, che sono chiamati a riflettere su quanto accaduto.

«La tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia, nazionale ed europea, che ha segnato in modo drammatico la vita di migliaia di persone e che deve continuare a interrogarci, come istituzioni democratiche e come cittadine e cittadini».

