Giorno del Ricordo la Regione | Pagina dolorosa della Storia

Da ilpiacenza.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea. In una nota ufficiale, si sottolinea come le tragedie delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata abbiano segnato profondamente la vita di molte persone e continuino a rappresentare un tema da non dimenticare. La memoria di quegli eventi resta viva nelle istituzioni e tra i cittadini, che sono chiamati a riflettere su quanto accaduto.

«La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia, nazionale ed europea, che ha segnato in modo drammatico la vita di migliaia di persone e che deve continuare a interrogarci, come istituzioni democratiche e come cittadine e cittadini».🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Foibe Esodo

Acca Larenzia, Meloni: “Una pagina dolorosa della nostra storia, l’Italia merita una vera pacificazione”

Il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia ci invita a ricordare un episodio doloroso della nostra storia.

Premio “La Prima Pagina – Storia protagonista del 2025” ad Attilio Carbone: celebrazione oggi, nel giorno simbolo della sua vita americana

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 3 di 5

Video Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale ? Parte 3 di 5

Ultime notizie su Foibe Esodo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Giorno del ricordo; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe.

giorno del ricordo laGiorno del Ricordo, nota del Ministero alle scuole: favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibeIl Ministero invita le scuole a celebrare il Giorno del Ricordo il 10 febbraio. La nota sollecita iniziative didattiche e Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, per ... orizzontescuola.it

Giorno del ricordo: la Toscana investe su storia, scuole e memoria del confine orientaleIl 9, 10 e 11 febbraio tre iniziative organizzate dalla Giunta regionale per ricordare le drammatiche vicende del confine orientale italiano ... intoscana.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.