Giorno del Ricordo fiaccolata silenziosa | Una pagina rimasta a lungo oscura

La giornata del Ricordo si apre a Siena con una fiaccolata silenziosa, organizzata dal Comitato 10 Febbraio. Nonostante il maltempo, ieri sera un gruppo di persone ha attraversato le strade della città, portando avanti il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Domani, le celebrazioni si intensificano con altre iniziative per ricordare le popolazioni italiane costrette a lasciare l’Istria, Fiume e la Dalmazia nel secondo dopoguerra.

Le celebrazioni riprenderanno domani alle 9.30, con l'appuntamento al Parco Norma Cossetto, per la deposizione di una corona.

