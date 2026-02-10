Giorno del Ricordo Meloni | Mai più silenzi o negazionismi su questa pagina di storia
Oggi l’Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle foibe e delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata. La premier Meloni ha ribadito che non ci saranno più silenzi o negazionismi su questa parte della nostra storia. In un messaggio pubblico, Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di affrontare con fermezza le pagine più dolorose del passato italiano.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio della premier. “Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a X il suo messaggio istituzionale in occasione della ricorrenza del 10 febbraio. La premier ha richiamato il ricordo dei martiri delle foibe e della tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, sottolineando il dramma di centinaia di migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra pur di non rinunciare alla propria identità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Giorno del Ricordo
Giorno del Ricordo, la Regione: «Pagina dolorosa della Storia»
La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea.
Giorno del Ricordo, Meloni: "Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblio"
Il presidente Meloni ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della nostra storia.
Ultime notizie su Giorno del Ricordo
Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani; Giorno del ricordo, il 10 febbraio cerimonia commemorativa alla Camera con Mattarella e Meloni; Comunicazione Italiana.
Foibe, Meloni: «Ricacciare nell’ignavia squallidi tentativi negazionisti o riduzionisti»«Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio ... ilmattino.it
Giorno del ricordo, Meloni: Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblioL’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine. È una storia che appartiene all’I ... msn.com
Oggi è il Giorno del ricordo dei massacri delle Foibe. Una tragedia cui fece seguito un altro dramma, quello dell’esodo: circa 250 mila italiani sono costretti a lasciare la propria terra e le proprie case. Per l'occasione in piazza Venezia, a Roma, è in programma - facebook.com facebook
Stramaccioni: “Come esultammo dopo la vittoria contro la Juventus di Conte Ricordo che Cassano mi saltò sulle spalle al fischio finale urlando la sua gioia e poi un lungo abbraccio con Javier Zanetti nel tunnel, che non era solo il capitano ma anche per me x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.