Giorno del Ricordo Meloni | Mai più silenzi o negazionismi su questa pagina di storia

Da dayitalianews.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi l’Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle foibe e delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata. La premier Meloni ha ribadito che non ci saranno più silenzi o negazionismi su questa parte della nostra storia. In un messaggio pubblico, Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di affrontare con fermezza le pagine più dolorose del passato italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio della premier. “Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a X il suo messaggio istituzionale in occasione della ricorrenza del 10 febbraio. La premier ha richiamato il ricordo dei martiri delle foibe e della tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, sottolineando il dramma di centinaia di migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra pur di non rinunciare alla propria identità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

giorno del ricordo meloni mai pi249 silenzi o negazionismi su questa pagina di storia

© Dayitalianews.com - Giorno del Ricordo, Meloni: “Mai più silenzi o negazionismi su questa pagina di storia”

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Giorno del Ricordo, la Regione: «Pagina dolorosa della Storia»

La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea.

Giorno del Ricordo, Meloni: "Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblio"

Il presidente Meloni ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della nostra storia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani; Giorno del ricordo, il 10 febbraio cerimonia commemorativa alla Camera con Mattarella e Meloni; Comunicazione Italiana.

giorno del ricordo meloniFoibe, Meloni: «Ricacciare nell’ignavia squallidi tentativi negazionisti o riduzionisti»«Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio ... ilmattino.it

giorno del ricordo meloniGiorno del ricordo, Meloni: Pagina dolorosa, vittima per decenni di imperdonabile oblioL’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata. Perché questa storia non è una storia che appartiene a una porzione di confine. È una storia che appartiene all’I ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.