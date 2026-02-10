Giorno del Ricordo Meloni | Mai più silenzi o negazionismi su questa pagina di storia

Oggi l’Italia ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle foibe e delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata. La premier Meloni ha ribadito che non ci saranno più silenzi o negazionismi su questa parte della nostra storia. In un messaggio pubblico, Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di affrontare con fermezza le pagine più dolorose del passato italiano.

Il messaggio della premier. "Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a X il suo messaggio istituzionale in occasione della ricorrenza del 10 febbraio. La premier ha richiamato il ricordo dei martiri delle foibe e della tragedia dell'esodo giuliano-dalmata, sottolineando il dramma di centinaia di migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra pur di non rinunciare alla propria identità.

