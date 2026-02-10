Giorno del Ricordo Mattarella e Meloni alle celebrazioni per le vittime delle foibe

Questa mattina a Montecitorio si sono svolte le celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. La Meloni ha ribadito con forza che l’Italia non permetterà mai più che questa parte di storia venga negata.

La Giornata del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. Questa mattina a Montecitorio le celebrazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che ha ribadito: “L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga negata”. Servizio di Clara Iatosti e Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giorno del Ricordo, Mattarella e Meloni alle celebrazioni per le vittime delle foibe Approfondimenti su Foibe Italia Giorno del Ricordo, a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe A Latina si sono svolte oggi le celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Carrara non dimentica le vittime delle foibe, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Giorno del Ricordo, Mattarella e Meloni alle celebrazioni per le vittime delle foibe Ultime notizie su Foibe Italia Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e Tajani; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni. Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata. Dal 10 febbraio al primo marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Nel “Giorno del Ricordo”, questa sera la Casina dell'aquila all'interno degli scavi di Pompei sarà illuminata dal tricolore. - facebook.com facebook Giorno del Ricordo. L’ingresso alla Camera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. #10febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata istriano x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.