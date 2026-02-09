Giorno del Ricordo a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe

A Latina si sono svolte oggi le celebrazioni per il Giorno del Ricordo. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura insieme all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e in collaborazione con il Comune, ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Presenti numerose autorità e cittadini, che hanno depositato fiori e osservato un minuto di silenzio.

Celebrazioni anche a Latina per il Giorno del Ricordo. La cerimonia, in ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata, è stata organizzata dalla Prefettura d'intesa con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, in collaborazione con il Comune di Latina e con la 4a.

