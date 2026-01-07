Acca Larenzia Meloni | Una pagina dolorosa della nostra storia l’Italia merita una vera pacificazione
Il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia ci invita a ricordare un episodio doloroso della nostra storia. Meloni sottolinea l’importanza di preservare la memoria e di impegnarsi per una vera pacificazione nazionale, riconoscendo le responsabilità passate. Un momento di riflessione necessario per comprendere il passato e promuovere un dialogo costruttivo nel presente.
“Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità”. Così sui social la premier Giorgia Meloni ricordando l’attentato davanti alla sede della sezione missina del quartiere Appio-Tuscolano. Era il 7 gennaio 1978, rimasero sul selciato Francesco Ciavatta, Franco Bigonzetti e Stefano Recchioni, giovanissimi militanti del Fronte della Gioventù. Acca Larenzia, Meloni: una pagina dolorosa della nostra nazione. “Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
