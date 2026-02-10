Giorno del Ricordo le celebrazioni organizzate dalla Prefettura

Questa mattina ad Arezzo si sono concluse le celebrazioni del “Giorno del Ricordo”. La Prefettura ha organizzato l’evento nel salone d’onore del Palazzo del Governo, con il supporto della Provincia e del Comune. La cerimonia si è svolta senza incidenti, con un momento di ricordo e riflessione.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Si sono concluse questa mattina, nel salone d’onore del Palazzo del Governo, le celebrazioni per il “ Giorno del Ricordo ” organizzate dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Arezzo. Al centro delle iniziative di quest’anno è stato posto in special modo il contributo delle giovani generazioni. In particolare, gli studenti delle classi terze dell’I.C. Cortona 2 “G. Bartali” hanno partecipato attivamente ai momenti istituzionali, offrendo riflessioni, approfondimenti e uno sguardo nuovo sulla memoria storica. Durante la cerimonia istituzionale presso il Palazzo del Governo, dopo gli interventi del Prefetto, del Presidente della Provincia, del Vice Sindaco di Arezzo e del Dirigente Scolastico, gli studenti hanno presentato il progetto di approfondimento di ricerca dal titolo “Per non dimenticare: prendiamoci cura del Ricordo per un futuro di Pace”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Giorno del Ricordo”, le celebrazioni organizzate dalla Prefettura Approfondimenti su Giorno del Ricordo Giorno del ricordo: le celebrazioni Il 10 febbraio Arezzo si prepara alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Giorno del Ricordo, a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe A Latina si sono svolte oggi le celebrazioni per il Giorno del Ricordo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni. Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it #GiornodelRicordo Oggi è il Giorno del Ricordo, una ricorrenza civile che si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno a memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle tragedie del confine orientale. È un giorno per riflettere, conserva - facebook.com facebook Oggi, nel Giorno del Ricordo, l’Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Uomini, donne, famiglie intere colpite dalla violenza feroce dei partigiani titini, una storia a lu x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.