Giorno del ricordo | le celebrazioni

Il 10 febbraio Arezzo si prepara alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Le istituzioni hanno organizzato eventi e cerimonie ufficiali per ricordare quegli eventi drammatici, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La città si appresta a rendere omaggio a chi ha sofferto e subito persecuzioni, mantenendo vivo il ricordo di una pagina difficile della storia italiana.

Il prossimo 10 febbraio, in Arezzo, ricorre il "Giorno del Ricordo" istituito con legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.Le celebrazioni organizzate dalla Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Arezzo.

